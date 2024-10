Idoia Ribas (Vox Baleares): "Pedimos volver al acuerdo con el PP balear que rompió unilateralmente la dirección nacional"

La parlamentaria de Vox Baleares Idoia Ribas considera la intervención de la presidenta del Govern Marga Prohens "sensata" en el primer día de Debate de Política General de Baleares que se ha desarrollado este martes en la cámara balear. En un programa especial con motivo del primer debate para la dirigente autonómica, Ribas ha pasado por los micrófonos del programa 'Más de uno Mallorca' para valorar la intervención de la presidenta balear y la relación del PP con Vox en Baleares.

Ha sido un "debate sensato" con anuncios importantes, aunque algunas "con poca concreción", se ha limitado a valorar Idoia Ribas la intervención de Prohens. Sin embargo, esta diputada de Vox, considerada una de las voces "críticas" del partido junto a Sergio Ribas y Agustín Buades, ha alertado sobre la deriva de su partido en Baleares.

"Es decepcionante asistir a un discurso del estado de la autonomía en el que Vox ha dejado de ser relevante por haber roto unilateralmente los acuerdos con el PP, por decisión de la dirección de mi partido", se ha lamentado Ribas en Onda Cero. Ante la incertidumbre política que ha provocado esta situación también para el PP balear que gobierna en minoría, Ribas asegura que "Vox puede volver a ser relevante si vuelve a la sensatez y vuelve a recuperar el acuerdo de gobierno que tenía, porque faltaban todavía bastantes puntos por poner en marcha", en referencia a los 110 puntos que Vox y PP suscribieron para investir a Marga Prohens el pasado año.

"Evidentemente si tenemos un acuerdo de gobierno, con una serie de medidas como el PIN parental o la oficina lingüística, después de que Vox rompiera el acuerdo de gobierno, evidentemente esas políticas no se aplican", justifica Idoia Ribas su deseo de volver a acercarse al PP de Marga Prohens, a pesar de la decisión de su partido en el mes de julio.

Preguntada por la fuga de afiliados y cargos de Vox, Idoia Ribas insiste en que no piensa dejar su acta de diputada ni su partido. Ahora bien, no descarta romper con la disciplina de voto con la que ha cumplido sin fisuras hasta el momento. "Yo no tengo ninguna intención de dejar mi grupo parlamentario, ni de dejar mi partido, hasta ahora nunca he tenido que votar en contra de mis principios o ideología, nunca se ha roto la disciplina de grupo en este grupo parlamentario, pienso seguir así". Aunque, según añade en Onda Cero, "si Vox me pidiera votar algo que va en contra de mis principios o ideología, pues no lo votaría, pero esto no tiene por qué pasar porque nunca ha pasado".

Vox en Baleares está en la encrucijada y puede quedar en la irrelevancia política, si no hace valer sus votos, según apuntan varios diputados y ex altos cargos en Baleares. A la pregunta de su puede desaparecer Vox, Ribas lo tiene claro: "Todo puede pasar en esta vida, pero en estos momentos tenemos un problema evidente de democracia interna".

Ribas no se va del partido y piensa terminar la legislatura, a poder ser dentro de Vox, pero en clara sintonía con el resto de "díscolos" a los que la dirección nacional, la presidencia regional e incluso la portavoz parlamentaria actual han ido apartando poco a poco de las decisiones del partido. Sin embargo, ella insiste. "Sigo en Vox porque tengo un compromiso y soy diputada en este Parlament, a lo mejor yo tengo más esperanza que otros porque yo lucho desde mi partido para intentar democratizarlo de nuevo, porque la fuga de personas está siendo no solamente aquí, sino en toda España".

Ribas pide claramente desde la asociación Avanza en Libertad creada por varios de sus compañeros "críticos" con la dirección nacional que "teniendo en cuenta que la excusa para romper el acuerdo es que el Govern está acogiendo a 'menas', cosa que no es cierta porque es competencia de los consells y Estado, estoy pidiendo volver al acuerdo de los 110 puntos y que vuelvan a la sensatez para recuperar la estabilidad de gobierno". "Ya le gustaría a la izquierda que Marga Prohens convocara elecciones anticipadas", añade Ribas. Y sentencia: "Todo es posible, espero que sea así, que vuelvan al acuerdo entre PP y Vox".