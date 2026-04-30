El Govern planea la construcción de 200 viviendas públicas de alquiler en el Parc Bit.

El Consell de Govern ha autorizado este viernes una modificación en el Plan Especial del Parque Balear de Innovación Tecnológica, el ParcBit de Palma, que hará posible construir 200 viviendas en régimen de alquiler destinadas a investigadores y trabajadores del complejo. "No serán viviendas en propiedad, sino de alquiler temporal", ha insistido el vicepresidente del Govern.

"La idea es dar facilidades para que haya vida en el Parc Bit, para que las empresas tengan todos los servicios que necesitan y que haya actividad en el Parc Bit, no solo por la mañana, también por la tarde y los fines de semana", ha asegurado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. "Queremos atraer a empresas tecnológicas e inversión", ha asegurado Costa.

Costa ha adelantado que las primeras de estas viviendas las construirá y gestionara el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), con el que la Conselleria de Economía firmará próximamente un convenio para hacerlo posible. "Necesitamos que haya vida en el Parc Bit, esta es un poco la idea", ha insistido.