El Govern mantendrá las subvenciones a los municipios que recurran a camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua

El Govern mantendrá las subvenciones a los municipios que necesiten recurrir a camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua, de cara a la próxima temporada, si hiciera falta. A pesar de ello, el Ejecutivo balear garantiza el suministro de agua en las islas, gracias al incremento de las reservas hídricas tras las lluvias de este invierno. Así lo ha explicado este martes en una entrevista concedida al programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que ha destacado el esfuerzo conjunto del Govern y los ayuntamientos para modernizar las infraestructuras.

Lafuente ha recordado que el verano pasado fue necesario recurrir a camiones cisterna para garantizar el abastecimiento en algunos municipios, una línea de ayudas que "el Ejecutivo mantendrá abierta de cara a la próxima temporada" si hiciera falta. Paralelamente, ha subrayado que el Govern sigue trabajando en proyectos a largo plazo para mejorar la red de distribución en alta, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro más allá de la coyuntura meteorológica.

Por otro lado, los chiringuitos de playa de Formentera se encuentran pendientes de un expediente abierto por el Govern balear, que podría derivar en la caducidad de la concesión si se confirma el incumplimiento de condiciones esenciales, como la obligación de desmontar las instalaciones en invierno. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha explicado en Onda Cero que se trata de un procedimiento complejo y que todavía está en fase de informes técnicos y jurídicos.

En cualquier caso, Lafuente ha recordado que, si el expediente concluyera con la retirada de la concesión actual, el Consell Insular de Formentera "podría solicitar autorizaciones temporales" para garantizar la presencia de chiringuitos en las playas. Eso sí, ha advertido de que los plazos administrativos no se pueden adaptar al "calendario turístico".