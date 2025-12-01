El Govern empezará a construir más de 1.000 viviendas públicas en 2026

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) iniciará en 2026 la construcción de más de 1.000 viviendas públicas, el 90% de las 1.213 previstas en el Plan de Choque de Viviendas Públicas presentado este lunes por la presidenta del Govern, Marga Prohens. Se trata de la mayor apuesta por vivienda pública en la historia de las Islas, con una inversión de 228 millones de euros dentro del plan de inversiones Islas en Transformación.

Las nuevas promociones estarán distribuidas en todas las islas: 613 viviendas en Mallorca, 248 en Menorca, 292 en Ibiza y 60 en Formentera. Para acceder será necesario acreditar cinco años de residencia legal en Baleares, requisito incorporado por la Ley 4/2025 y que, en algunos municipios, se amplía hasta 18 o 20 años. Además, se dará preferencia a los residentes del mismo municipio.

Según Prohens, los proyectos podrán declararse inversión de interés autonómico, lo que reducirá en dos años la tramitación habitual. El Govern prevé aprobar este viernes el primer acuerdo para agilizar 31 promociones con más de 700 viviendas.

El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha destacado que este plan supone un incremento del 50% del parque público actual, que pasará de 2.509 a más de 3.700 viviendas. “Nunca se había trabajado en un volumen tan importante”, afirmó en declaraciones a Onda Cero

El Govern complementa esta medida con otras iniciativas, como el decreto de emergencia habitacional y el programa Construir per llogar, que suman más de 4.000 viviendas en marcha. En total, hay 7.000 viviendas en planificación para los próximos años.“La apuesta por la vivienda pública es solo uno de los ejes del Plan de Choque, pero es el que depende directamente del Govern”, subrayó Prohens.