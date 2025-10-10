DEPENDENCIA

El Govern aprueba un plan de choque para reducir las listas de espera en Dependencia

Con una inversión de 17,5 millones de euros y la incorporación de 87 nuevos profesionales, el Consell de Govern ha dado luz verde al plan anunciado por Marga Prohens para agilizar la atención a la Dependencia.

Redacción

Palma |

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; y el director general de Inmgración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; y el director general de Inmgración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón. | Tomàs Moyà - Europa Press

El Consell de Govern hoy ha aprobado el plan de choque para reducir las listas de espera en Dependencia, tal y como anuncio el martes la presidenta balear, Marga Prohens en el debate de Política General. Una iniciativa con la que se pretende reducir a seis meses el plazo de resolución, que ahora se sitúa en siete meses y medio, con 4.000 personas pendientes de valorar.

Ibiza será la primera isla en implementarlo.

La implementación del plan comenzará con la puesta en marcha de un proyecto piloto en la isla de Ibiza que unificará la valoración del grado de dependencia y la elaboración del programa individual de atención, el PIA, en un solo acto administrativo. Con esta medida, explicaba la Consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependéncia, Sandra Fernández, pretende reducir trámites y tiempo de espera de meses a semanas. Tras la evaluación de este proyecto piloto la intención del Govern es extenderlo al resto de las islas.

El plan cuenta con una inversión de 17,5 millones de euros, y supone la incorporación de 87 nuevos profesionales en Dependencia.

