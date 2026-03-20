El Govern aprobará la próxima semana un paquete de medidas "contundentes" para paliar el impacto de la guerra

El Govern prevé aprobar un paquete de medidas para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio la próxima semana, o como tarde antes de Semana Santa, y ha avanzado que será "contundente".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha afirmado que ya se está trabajando en el paquete de medidas que, ha asegurado, estará consensuado y coordinado con los agentes sociales y económicos.

Tras las reuniones mantenidas esta semana entre el Govern y diferentes sectores económicos, ha dicho Costa, la conclusión es la "alta preocupación" por la escalada de precios y la incertidumbre.