GUERRA EN ORIENTE MEDIO

El Govern aprobará la próxima semana un paquete de medidas "contundentes" para paliar el impacto de la guerra

Tras las reuniones mantenidas esta semana entre el Govern y diferentes sectores económicos, ha dicho Costa, la conclusión es la "alta preocupación" por la escalada de precios y la incertidumbre

Europa Press

Palma |

Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern balear.
Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern balear. | CAIB

El Govern prevé aprobar un paquete de medidas para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio la próxima semana, o como tarde antes de Semana Santa, y ha avanzado que será "contundente".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha afirmado que ya se está trabajando en el paquete de medidas que, ha asegurado, estará consensuado y coordinado con los agentes sociales y económicos.

Tras las reuniones mantenidas esta semana entre el Govern y diferentes sectores económicos, ha dicho Costa, la conclusión es la "alta preocupación" por la escalada de precios y la incertidumbre.

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