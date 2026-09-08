El Gobierno retira el veto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares en el Congreso

Sagreras ha insistido en que los socialistas habían cometido "un error de cálculo" ya que los votos del PP y Sumar en la Mesa del Congreso hubiesen servido para aprobar la tramitación, y ha añadido que si el PSOE "hubiera tenido la mayoría absoluta necesaria" hubiese seguido con el veto.

Por su parte, Vidal se ha mostrado satisfecho por este "paso adelante", indicando que espera que se superen todos los obstáculos y que han demostrado el "peso" de su formación en el Estado para que se debata esta norma, impulsada por los ecosoberanistas en el Parlament balear.

Cabe recordar que el Gobierno se había opuesto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Gobierno estimaba que, al no producirse el incremento del tráfico previsto en 2026 en los aeropuertos de las Islas (manteniendo los 47,2 millones de pasajeros de 2025 y no 49 millones), los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros.