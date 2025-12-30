Ginard releva a Rodríguez en la conselleria de Turismo

Guillem Ginard, hasta ahora director insular de Cultura, asume el cargo de conseller de Turismo del Consell de Mallorca tras la renuncia de Marcial Rodríguez. El cambio responde a la estrategia institucional de vincular cultura y turismo como pilares fundamentales de esta legislatura.

Rodríguez ha formalizado este martes su renuncia para volver a la actividad privada con vistas a preparar su jubilación prevista para los próximos meses. Ginard tomará posesión de su cargo mañana miércoles en un acto que se celebrará en el Palau del Consell.

Una salida esperada

Rodríguez ha mantenido su cargo durante dos años y medio, aunque hace meses había anunciado su voluntad de abandonar la Conselleria. Su gestión ha estado marcada por varias polémicas, entre ellas los fallos informáticos repetidos en la adjudicación de plazas turísticas.

A pesar de esto, el presidente Llorenç Galmés ha reconocido "el compromiso, la lealtad y el trabajo realizado en beneficio de Mallorca" durante su mandato. Entre los logros destaca el presupuesto más alto de la historia del departamento de Turismo: 32,4 millones de euros para 2026. Además, Rodríguez ha impulsado un refuerzo de la plantilla con 23 nuevos profesionales, de los cuales 15 se destinan exclusivamente a tareas de inspección y sanción de la oferta turística ilegal.

También ha implementado el Método Bitácora Mallorca, un modelo operativo basado en inteligencia de datos y monitorización constante del sector turístico.

Ginard apuesta por el binomio cultura y turismo

El presidente ha defendido que Ginard "aportará todo su conocimiento del sector de la cultura al sector turístico" para consolidar a Mallorca como destino cultural de referencia internacional. Galmés ha subrayado que el objetivo es "construir un futuro equilibrado entre el desarrollo económico, la conservación de los valores de nuestra isla y el bienestar de los residentes".

Con el nombramiento de Ginard, el departamento de Turismo entra en una nueva fase de consolidación y gestión ordinaria, apostando de manera decidida por el binomio turismo y cultura como estrategia diferenciadora en el posicionamiento de Mallorca a nivel internacional.

Marcial Rodríguez ha querido agradecer por su parte "el apoyo al presidente Llorenç Galmés y a todo su equipo durante estos más de dos años al frente del departamento de Turismo del Consell de Mallorca".