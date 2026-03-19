Eroski vendió 283.000 panadas y dulces típicos de Semana Santa en 2025, un 3% más que el año anterior

Eroski Baleares ha presentado este jueves en Palma su campaña especial de producto local de Pascua, que estará activa en los supermercados de las islas hasta el miércoles 8 de abril. La cadena cerró 2025 con 283.000 panadas y dulces típicos vendidos durante la Semana Santa, un tres por ciento más que en 2024, y una facturación de tres millones de euros en producto local de estas fechas, un ocho por ciento más respecto al año anterior.

Para esta Pascua, Eroski prevé crecer un diez por ciento más. Para conseguirlo, ha ampliado su gama de producto local y trabaja con precios más competitivos dirigidos al residente. La cooperativa lleva desde 2008 incrementando año tras año sus ventas de producto local en las islas, y actualmente colabora con 118 proveedores locales en Baleares.

Uno de ellos es Embotits Munar, firma mallorquina y uno de los proveedores más veteranos de la cadena. Su responsable, Jaume Munar, no duda en calificar a Eroski como "el nostre client més important", destacando la estabilidad y la confianza de una relación comercial que se mantiene año tras año en campañas como Navidad, Pascua y verano.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En los supermercados Eroski de las islas ya se pueden encontrar panadas de músola, de carne con guisantes, pollo al curry y atún con guisantes, además de los tradicionales crespells y rubiols. También están disponibles todos los ingredientes para elaborarlos en casa: harina, manteca, mermeladas, cabello de ángel, huevos, aceite, naranjas y sobrasada.