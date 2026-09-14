Educación propone reducir las horas lectivas en la concertada y actualizar los complementos de sexenio y tutoría

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado en rueda de prensa que son propuestas para "equiparar" la educación concertada y la pública.

Según ha detallado, la primera propuesta consiste en una reducción de horas lectivas del profesorado, con un total de 23 en secundaria y bachiller; y 25, en primaria.

Las otras dos propuestas pretenden revisar y actualizar los complementos de sexenios y de tutorías para todos los docentes, además de incluir una hora lectiva extra a los tutores.

Vera ha recordado que estas son las propuestas de la Conselleria, pero que ahora corresponde a las patronales y a los sindicatos presentar sus iniciativas.

Preguntado acerca del complemento de difícil cobertura, ha señalado que "hay que ser realistas" ya que "Menorca, Eivissa y Formentera tienen las plantillas más estables". Así, ha reconocido que "puede haber problemas para cubrir plazas", pero que en el caso de Mallorca no se dan porque "no suele haber FP" en la concertada.

El conseller ha destacado que el objetivo es "conseguir un acuerdo posibilista y que no sea ambiguo para que quien salga de las urnas en las elecciones de 2027 sea capaz" de llevarlo a cabo.

El inicio de las negociaciones con la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada llega después de que, a principios mes, la Conselleria iniciara también las conversaciones con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación para negociar el nuevo compromiso educativo 2027-2031 para los docentes de la enseñanza pública.

Según ha indicado, la Conselleria pretende negociar con la educación pública y concertada "a la par" y que se aprueben a final de año o a principios de 2027.

EL PACTO DE 2023 ESTÁ "PRÁCTICAMENTE ACABADO"

Vera ha asegurado que el pacto que se firmó con la educación concertada en 2023 está "prácticamente acabado" y que se han registrado mejoras "claras".

Educación, con el acuerdo de 2023, ha recordado que algunas de las mejoras son la reducción de una hora lectiva a profesores de secundaria, la incorporación de psicólogos educativos, la implantación del complemento de tutoría o un aumento de las horas de orientación en educación primaria.

El conseller ha explicado que otra de las mejoras ha sido la declaración de los centros de alumnado preferente (CAP) para alumnos con vulnerabilidad.

Baleares cuenta con una decena de centros concertados CAP. "Tenemos que dar recursos específicos a estos centros a la hora de matricular alumnos", ha afirmado.

Asimismo, otra mejoría que ya se ha establecido y que estaba acordada es una reducción de dos horas lectivas a profesores mayores de 55 años, con el objetivo de fomentar su conciliación y bienestar sociolaboral.

El conseller ha señalado también que se han destinado más de 250 millones de euros a la mejora de las condiciones de los docentes de Baleares, de los cuales cerca de 160 millones se han dirigido al profesorado de la enseñanza pública y más de 90 millones al de la enseñanza concertada.

EL PAGO DEL 2% PENDIENTE

Acerca del pago de 2 por ciento del incremento salarial que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes, ha explicado que corresponde dar explicaciones a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.