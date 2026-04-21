La economía de Baleares crecerá un 2,5% en 2026 según BBVA Research, pero pendiente del turismo y la vivienda

La economía de las Baleares cerró 2025 con un crecimiento del 3,2%, superando al conjunto de España por quinto año consecutivo, y BBVA Research prevé que continúe creciendo un 2,5% en 2026 y un 2% en 2027. Así lo ha presentado hoy el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, en el informe 'Situación Illes Balears 2026'. De cumplirse estas previsiones, la economía balear se situaría en 2027 un 17% por encima de los niveles prepandemia de 2019, y la tasa de paro podría bajar hasta el 8,2%.

Sin embargo, el informe alerta de que el turismo, motor histórico de las islas, empieza a dar señales de agotamiento. El gasto de los turistas extranjeros está prácticamente estancado, y el gasto del turismo peninsular cae ya un 10% en el primer trimestre de 2026. Cardoso no habla de caída, sino de un sector que ha llegado a máximos: el crecimiento lo está tomando el relevo el consumo de los hogares residentes en las islas, con salarios que crecen por encima del 5% y una inflación en torno al 3%.

El principal cuello de botella estructural, según el informe, es la vivienda. Un ciudadano medio de las islas destina el 55% de sus ingresos al pago del alquiler, o el 40% si opta por una hipoteca, de los niveles más elevados de España. Desde 2021 se han creado cerca de 26.000 nuevos hogares en las islas, pero solo se han construido 17.500 viviendas. Este desajuste entre oferta y demanda afecta especialmente a los jóvenes y a quienes tienen ingresos más bajos, que según Cardoso están viviendo esta recuperación "a destiempo" respecto a generaciones con la vivienda ya solucionada.

La inmigración, por su parte, ha explicado cerca del 60% del crecimiento del empleo en las islas desde 2022. En ese contexto, BBVA Research estima que el proceso de regularización extraordinaria en marcha podría afectar a entre 20.000 y 25.000 personas en Baleares. Según Cardoso, la regularización no cambia las previsiones macroeconómicas de fondo, pero sí puede permitir que trabajadores subutilizados accedan a empleos acordes con su cualificación, mejoren su capacidad de consumo y contribuyan a reducir la economía informal. En el mejor de los escenarios, calcula que el impacto podría llegar a medio punto adicional de crecimiento.