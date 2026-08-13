Desactivado el protocolo de emergencias por el eclipse en Baleares

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha desactivado el protocolo especial de emergencias diseñado para el eclipse solar total de este miércoles, el Plan Eclipbal.

La decisión la ha adoptado a las 23.30 horas la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern, según ha informado el 112 en su cuenta de la red social X.

Emergencias ha agradecido "la colaboración y la comprensión" de la ciudadanía, así como su "comportamiento ejemplar y responsable". También ha felicitado a las cerca de 2.500 personas de diferentes organismos y administraciones que han formado parte del dispositivo.