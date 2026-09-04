Derriban nueve casetas e incautan varias drogas en un operativo policial en Son Banya

Según ha informado la Policía Nacional, se han intervenido diversas cantidades de marihuana, hachís, heroína, cocaína, más de 2.500 euros y medicina para la disfunción eréctil en puntos de venta muy activos.

Por parte del Ayuntamiento de Palma, se han derribado nueve casetas que servían como puntos de venta, ya que infringían la normativa municipal de urbanismo.

En el dispositivo han participado más de 30 agentes de la Policía Local de Palma y más de 50 agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y la Unidad de Prevención y Reacción.