SUCESOS

Derriban nueve casetas e incautan varias drogas en un operativo policial en Son Banya

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han desplegado este viernes una operación policial en el poblado de Son Banya en materia de infracción urbanística y contra el tráfico de drogas.

Europa Press

Palma |

Derriban nueve casetas e incautan varias drogas en un operativo policial en Son Banya
Derriban nueve casetas e incautan varias drogas en un operativo policial en Son Banya | POLICIA LOCAL DE PALMA

Según ha informado la Policía Nacional, se han intervenido diversas cantidades de marihuana, hachís, heroína, cocaína, más de 2.500 euros y medicina para la disfunción eréctil en puntos de venta muy activos.

Por parte del Ayuntamiento de Palma, se han derribado nueve casetas que servían como puntos de venta, ya que infringían la normativa municipal de urbanismo.

En el dispositivo han participado más de 30 agentes de la Policía Local de Palma y más de 50 agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y la Unidad de Prevención y Reacción.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid