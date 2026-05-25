Cort iniciará el proceso para crear el Área Metropolitana de Palma que englobará a sus municipios colindantes

El Ayuntamiento de Palma comenzará los trámites para crear su Área Metropolitana, en la que se incluirán los diez municipios con los que delimita, entre los que figuran Calvià, Llucmajor o Marratxí. Así lo ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante el Debate del Estado de Ciudad 2026 iniciado este lunes en la sala de plenos del Consistorio.

El primer edil ha subrayado que Palma conforma una realidad urbana, social y económica "plenamente integrada" con estas otras localidades, dado que, a su manera de ver, "existe una continuidad territorial y poblacional que transciende los límites administrativos", por el uso compartido de infraestructuras viarias, servicios públicos o su desarrollo urbanístico.

Así, ha resaltado que este Área Metropolitana de Palma es una "aspiración política" y una "realidad consolidada", puesto que sería un espacio real con "necesidades específicas" y con un peso demográfico, económico y social en Mallorca y el conjunto de Baleares.

Martínez ha alegado que esta interrelación permanente generaría "importantes oportunidades de cooperación y desarrollo compartido". Sin embargo, ha advertido que también "evidencia desequilibrios y disfunciones" que requieren una "respuesta coordinada", entre las que ha citado una "presión creciente sobre infraestructuras y servicios públicos, duplicidades administrativas, dificultades de planificación y problemas de eficiencia en la gestión y racionalización del gasto".

Por eso, ha apelado a la ley municipal y de régimen local de Baleares para la creación de este Área Metropolitana de Palma y dotarla de una estructura "capaz de responder eficazmente a una realidad que ya existe sobre el territorio y en la vida cotidiana de miles de ciudadanos".

Martínez ha avanzado que en las próximas semanas se iniciarán los contactos con los ayuntamientos de los municipios colindantes con Palma, junto con el Consell de Mallorca y el Govern, para definir conjuntamente los pasos necesarios que permitan hacer realidad este proyecto que ha definido como "estratégico".

El Área Metropolitana buscaría fortalecer la autonomía local, impulsar la cooperación territorial y construir una administración "más eficiente, más coordinada y más próxima a los ciudadanos", con el objetivo de "garantizar mejores servicios públicos, una planificación más ordenada y un futuro más sostenible para todo el área metropolitana de Palma".