"La Copa del Rey es mucho más que una regata: es un escaparate mundial de historias humanas"

La 44ª Copa del Rey MAPFRE no solo deja imágenes de alta competición sobre el agua. Detrás de cada embarcación hay historias de superación, proyectos deportivos y retos logísticos que convierten la regata en uno de los grandes acontecimientos náuticos del mundo. Así lo han explicado los periodistas Cristina Roig, José Luis Miró y Elena Pipó, integrantes del equipo de comunicación de la competición, durante una entrevista en Onda Cero Mallorca.

Cristina Roig ha puesto el foco en una de las historias que más le ha marcado esta edición: la del JF Financial, un equipo de vela inclusiva que compite en igualdad de condiciones con el resto de la flota. "Lo hacen con una aspiración muy realista y demuestran que pueden compartir el mismo campo de regatas que los mejores del mundo", ha señalado sobre el equipo de vela inclusiva. Entre sus tripulantes destaca Arturo Montes, regatista paralímpico que perdió una pierna precisamente en el mar y que ha encontrado en la vela una forma de seguir compitiendo al máximo nivel.

Por su parte, el director de Gaceta Náutica, José Luis Miró, ha resaltado el regreso de Pepe Ribes a la Armada para competir a bordo del nuevo Hispania. "Es una leyenda absoluta de este deporte en España", ha afirmado, recordando sus seis vueltas al mundo y varias participaciones en la Copa América. Miró también recuperó una reflexión del propio Ribes durante esta edición: "La Comisión Naval de Regatas fue para muchos regatistas una FP de especialización en vela de crucero".

Elena Pipó ha querido destacar el carácter internacional de la competición con el ejemplo del Yacht Club Uruguayo, que ha desplazado hasta Palma al equipo del Inmense como parte de un proyecto para impulsar la vela oceánica en su país. "Tiene muchísimo mérito venir desde Uruguay a competir aquí", ha asegurado.

Los tres periodistas coincidieron en que organizar una regata de estas dimensiones supone afrontar importantes desafíos logísticos y económicos, especialmente para los armadores. "Palma es muy cara en agosto y eso condiciona la participación de muchos equipos", reconoció Miró, quien considera que el centenar de embarcaciones inscritas representa "la cifra ideal" para mantener el equilibrio entre nivel deportivo y capacidad organizativa.

Además, defendieron que la Copa del Rey MAPFRE continúa siendo una referencia internacional tanto por la calidad de la competición como por la repercusión mediática que genera. "No solo es una gran regata, también es un gran escaparate para los patrocinadores y para las historias que hay detrás de cada equipo", concluyeron los responsables de comunicación de una prueba que sigue situando a Palma en el centro de la vela mundial.