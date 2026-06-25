SUCESOS

Controlado un incendio en una vivienda de la Vileta sin heridos

El aviso del incidente se ha producido alrededor de las 09.30 horas de este jueves, en un inmueble de dos plantas ubicado en la plaza de Tarent

Europa Press

Palma |

Vehículo de los bomberos de Palma de Mallorca (Islas Baleares). Foto de archivo, 2023
Vehículo de los bomberos de Palma de Mallorca (Islas Baleares). Foto de archivo, 2023 | EUROPA PRESS

Efectivos de los Bomberos de Palma han logrado controlar un incendio declarado en una vivienda de la Vileta, sin que se hayan registrado heridos.

El aviso del incidente se ha producido alrededor de las 09.30 horas de este jueves, en un inmueble de dos plantas ubicado en la plaza de Tarent y allí habrían acudido personal de bomberos y la Policía Local de Palma, según han informado desde el Ayuntamiento de Palma y el servicio de Emergencias 112.

Inicialmente, se había informado que podría haber personas en el interior de la vivienda pero la intervención de los servicios de emergencias ha hecho que resultaran ilesas.

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