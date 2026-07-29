El Consell aprueba la rebaja del 10% en la tarifa de residuos sólidos urbanos

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este miércoles de forma inicial la reducción del 10% en la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU) correspondiente al ejercicio 2026, con lo que ésta pasa de 114,95 euros/tonelada a 103,46 euros/tonelada.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha declarado durante la sesión que, en un momento marcado por el alza de precios, el Consell "protege los bolsillos de los ciudadanos" y cumple con su compromiso de reducir esta tarifa.

Esta rebaja del 10% se financia mediante la subvención directa de 50 millones de euros prevista en la disposición adicional novena de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminantes de Baleares, concedida al Consell de Mallorca como administración receptora de los residuos que proceden de la isla de Eivissa.

Precisamente, la institución insular ha autorizado este miércoles una modificación de crédito extraordinaria de 41,4 millones de euros para regularizar las tarifas de tratamiento de residuos. De esta cantidad, 25 millones provienen del Govern por el plan piloto del traslado de residuos; y 13 millones corresponden al pago del fondo de prevención y gestión de residuos por parte del Ejecutivo autonómico.

Con la finalidad de fomentar la recogida selectiva de la fracción orgánica, el Consell asume la totalidad del coste correspondiente a la fracción orgánica de recogida municipal (FORM), para que no repercuta en la ciudadanía.

En concreto, la tarifa de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) queda en 103,46 euros/tonelada; el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales recogida selectivamente (FORM) en 0 euros/tonelada; el tratamiento de lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales en 239,31 euros/tonelada; y el tratamiento de los restos de animales muertos y de matadero que provienen del sector primario en 37,2 euros/tonelada.

Durante el debate, Bosch ha señalado que la entrada de toneladas de residuos procedentes de Eivissa supondrá un ingreso añadido, así como por la venta de generación de energía eléctrica, lo que, según ha añadido, en conjunto repercutirá positivamente en el precio de la tarifa para los próximos años.

"En toda la legislatura no sólo hemos congelado la tarifa de residuos, sino que ahora la rebajamos un 10%. Cuando llegamos al Consell, la propuesta de Tirme era fijarla en 225 euros por tonelada, y hoy, gracias a la gestión de este equipo de gobierno, los ciudadanos pagarán sólo 103", ha reiterado.