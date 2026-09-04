El Consejo de Política fiscal y financiera aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno con el voto en contra de Baleares

Ahora este nuevo sistema de financiación deberá llevarse para su aprobación final al Congreso de los Diputados.

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, considera sin embargo que los nuevos fondos que aportará este sistema a Baleares servirán "para luchar contra los efectos del turismo masivo".

Sánchez ha asegurado que este nuevo modelo de financiación permitirá "compensar la situación de territorio extrapeninsular" gracias a un incremento de recursos, y ha instado al Govern a negociar para que se incorporen mejoras específicas para las Islas en la tramitación del sistema en el Congreso.