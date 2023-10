Confirmada la división en Vox Baleares tras la baja de Xisco Cardona con críticas a la cúpula

La crisis en Vox Baleares no solo se confirma, sino que evidencia la división interna del partido y sus problemas con la dirección nacional. El diputado por Vox Baleares, el menorquín Xisco Cardona, que fue apartado de la portavocía hace pocos días, ha presentado su baja en el partido. Además, Cardona ha dimitido de todos sus cargos orgánicos por la “gran decepción” que asegura sentir con la cúpula tanto en Baleares, como a nivel nacional. Su continuidad en Vox, ha dicho Cardona este jueves en una comparecencia temprana ante los medios de comunicación, es "inviable" por el “sainete que todos hemos presenciado".

"Mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de todo este sainete," han sido las palabras de Cardona, quien conservará el acta de diputado y pasará al Grupo Mixto del Parlament balear. "Lo siento mucho por la gente honrada que me ha votado a mi y al partido, trabajaré lo mejor que pueda y lo mejor que sé por los ciudadanos de Maó donde soy concejal y por los menorquines que me han votado para el Parlamento balear."

La composición de la cámara balear cambia pasados algo más de cien días de Govern del PP con el apoyo de Vox en Baleares y el PP balear sigue esperando un acuerdo con sus socios para garantizar la gobernabilidad. La baja de Cardona y sus críticas a la cúpula de Vox en Baleares y en España, sin embargo, no facilita las cosas.

Según Cardona, “las instrucciones que teníamos era imponer la libre elección de lengua, pero tal cual está previsto en el acuerdo de investidura que firmaron PP y Vox". "Teníamos instrucciones muy precisas y muy concretasde aprobar el techo de gasto, así como también sabíamos que la implantación de la libre elección de lengua tenía que ser de forma progresiva antes de que terminara la legislatura, está muy claro en el documento firmado por Idoia Ribas y Sebastià Sagreras," ha zanjado el ya ex miembro del partido de los de Santiago Abascal.

“Las instrucciones del partido nacional eran cumplir y hacer cumplir el acuerdo firmado entre PP y Vox,” que es la razón principal a la que alude el diputado Cardona a la hora de marcharse de Vox, además, de la "gran decepción" sentida y "deslealtad" con la que el partido ha pagado a su "lealtad", porque los apoyos de la cúpula nacional han sido nulos.

Xisco Cardona explica que el desencuentro con Vox "nace en Baleares" porque él y varios miembros más del partido "querían votar a favor del techo de gasto del PP balear", cosa que finalmente no ocurrió, e implantar de forma progresiva la libre elección de la lengua en la enseñanza pública. Algo que, según asegura, forma parte de las 110 medidas firmadas entre PP y Vox en el pacto de gobernabilidad, que fueron las "instrucciones precisas" que les había dado la dirección nacional. Ahora, sin embargo, una parte de Vox Baleares se desmarca en la implantación de la libe elección de la lengua, según Cardona, porque "les han entrado las prisas".

Por ello, Cardona no entiende el “nulo apoyo de la cúpula nacional en este sentido" y admite que "la decepción es total con tanto con Vox Baleares como con Vox España,” que "han incumplido el acuerdo de gobernabilidad con el PP". “Quien lo cumplía es quien les habla”, sentencia.

El ya ex miembro de Vox Baleares no sabe si los que lo apoyan seguirán sus pasos, que "son minoría" dentro del grupo parlamentario de Vox. Él continuará trabajando como diputado desde el Grupo Mixto y achaca su "cese fulminante" a su desacuerdo con algunos diputados en el Parlament, pero no por "haberse reunido con Marga Prohens" en el Parlament, ya que "está en su derecho como diputado".

Preguntado Cardona por si el partido está roto o a punto de romperse, el diputado asegura no saber "contestar a esta pregunta" que los periodistas, según ha invitado a los presentes, "deberían plantearle a la dirección regional" a la que ha acusado de "díscola" y "fuera de control".

Sus declaraciones pueden escucharse de forma íntegra en este audio en el que también compara las aspiraciones de Vox Baleares con respecto a la lengua con la peor época de José Ramón Bauzá y la implantación del TIL.