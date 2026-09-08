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Cinco pateras elevan a 138 los migrantes llegados a Baleares en las últimas horas

Un total de 138 personas migrantes han llegado a Baleares a bordo de siete pateras en las últimas horas, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Europa Press

Palma |

Agentes de la Policía Nacional inspeccionando una de las pateras que han llegado este año a Mallorca
Agentes de la Policía Nacional inspeccionando una de las pateras que han llegado este año a Mallorca | Policía Nacional

Este martes han sido cinco las embarcaciones que han arribado a las costas del archipiélago, la primera de ellas a las 03.24 horas con 24 personas de origen subsahariano que han sido rescatadas a una milla al sur de Cabrera.

A las 04.40 horas se ha interceptado a 21 personas de origen magrebí en Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi y, a las 08.30 horas, a otras 23 personas de origen magrebí, en el faro de n'Ensiola, en Cabrera.

También han arribado pateras este martes a Formentera, a las 08.35 horas, cuando se ha interceptado a 15 personas de origen magrebí en el camino de Can Blaiet, en el Pilar de la Mola.

La última ha sido interceptada a las 08.35 horas con 29 personas de origen subsahariano a bordo a dos millas al sureste de la isla de Formentera.

En la tarde de este lunes, a las 19.30 horas, se interceptó a 14 personas de origen magrebí, a la altura del kilómetro 15 de la carretera PM-820, en la isla de Formentera. Posteriormente, sobre las 22.19 horas, se interceptó a 12 personas también de origen magrebí, en Colònia de Sant Jordi.

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