El centro de salud de Pere Garau lleva dos semanas sin aire acondicionado y con ventiladores ante temperaturas de hasta 30 grados en su interior

Desde el centro aseguran que arrastran problemas con el sistema de aire desde mayo, pero que se ha agudizado desde finales de junio por las olas de calor, llegando a provocar incluso la pérdida puntual de unas 200 muestras analíticas por las altas temperaturas y obligando al centro a adoptar un plan de contingencia hasta al menos este viernes.

El plan, según han explicado estas fuentes, implica medidas como adelantar citas a primera hora o pasar algunas de presenciales a telefónicas, porque dicen, "la realidad climática del edificio es difícil de tolerar". El servicio de Salud y Atención Primaria, aseguran, ha intentado solucionar el problema con el aire acondicionado desde el principio, y si bien ha funcionado en algunos momentos los últimos días, sigue sin ofrecer una temperatura óptima continuada y en todas las estancias.

Algunos pacientes han tenido incluso que ser derivados a Son Espases, si bien desde el centro de Pere Garau han recalcado que "nadie se ha quedado sin una intervención" por este problema. No obstante, se quejan de no poder ofrecer una temperatura óptima en todo momento, más en un centro con, según dicen, "una carga asistencial muy alta".

Estas mismas fuentes denuncian que llevan trabajando en un edificio "enfermo" desde hace mucho tiempo. Una realidad que, aseguran, es conocida por las autoridades. Y, si bien es cierto que se está trabajando en la construcción de un nuevo centro, de momento la realidad es que el de Pere Garau sigue dependiendo de una finca antigua y no es un centro independiente como otros.