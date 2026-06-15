El PP celebra rozar la mayoría absoluta, el PSIB analizará su caída y Vox pide capacidad para "hacer más"

El PP ha celebrado la cercanía a la mayoría absoluta, el PSIB hará un análisis de su caída, Vox ha pedido capacidad para "hacer más" y MÉS per Mallorca se ha postulado como la "alternativa" de la izquierda.

De este modo han reaccionado los grupos parlamentarios a la encuesta publicada este fin de semana por el diario 'Última Hora', que deja al PP al borde de la mayoría absoluta (28 diputados, tres más que en 2023), seguido del PSIB (14, cuatro menos), Vox (9, uno más), MÉS per Mallorca (4, sin cambios), Més per Menorca (3, uno más) y Sa Unió per Formentera (1, sin cambios).

El portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha expresado su "satisfacción" por los resultados de los sondeos cuando queda poco menos de un año para las elecciones autonómicas.

"Solo hay dos escenarios posibles, uno en el que el PP está cerca de la mayoría absoluta y otro donde rozaría la mayoría absoluta pero todavía tendría la necesidad de llegar a acuerdos", ha celebrado.

Además, ha subrayado que, según los sondeos, no existe escenario alguno en el que la izquierda "pueda tener una mayoría de ninguna manera", después de que el PSIB se encuentre "hundido".

La socialista Amanda Fernández, por su parte, se ha limitado a decir que su partido hará un "análisis" de los resultados de la encuesta y de la metodología empleada en la misma, al entender que es necesario ver como se extrapolan los resultados habida cuenta de que no ha sido por vía telefónica.

"El PSIB, lo que está muy claro, es que está trabajando a pie de calle. Estamos a un año y es necesario un cambio", ha señalado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha sacado pecho de lo que su partido "ha conseguido" durante los tres años de legislatura --la derogación de la ley de memoria, la liberalización de suelo o la "prioridad nacional" para acceder a ayudas sociales-- y ha pedido más capacidad para poder seguir en esa línea.

"Imagínense lo que podríamos hacer con más. Es la demostración de que Vox, cuando está, las cosas cambian. Queda mucho trabajo por hacer y Vox estará aquí", ha incidido.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien será número dos de la lista que la formación presentará al Parlament, se ha postulado como la "alternativa" al PP de cara a las próximas elecciones autonómicas al entender que son el único partido de la izquierda que mantiene una tendencia de crecimiento.

El sábado, ha recordado, se ratificaron las candidaturas de MÉS tanto al Parlament, encabezada por Lluís Apesteguia y ella misma, y al Consell de Mallorca, liderada por Miquel Oliver y con Marta Català como mano derecha.

Ambas candidaturas, ha sostenido, defenderán los retos que MÉS per Mallorca tiene como partido sin dejar de lado la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda o la saturación turística.

"La del sábado fue una presentación en la que queríamos mostrar a los candidatos, presentarnos ante la militancia, con ilusión, alegría y sobre todo conscientes de que nos queda un año de mucho trabajo", ha apuntado.

Las encuestas, ha subrayado Ramon, dan a MÉS per Mallorca como "el único partido de la izquierda que crece, aunque sea poco", y eso es motivo "para seguir trabajando a pie de calle".

"Escucharemos y demostraremos que tenemos las ideas, el proyecto y que somos la alternativa al PP", ha sentenciado la ecosoberanista.