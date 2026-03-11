CCOO se opone a una reducción generalizada de impuestos por la guerra en Oriente Medio

LEER MÁS La guerra en Oriente Medio amenaza con disparar los precios y agravar la crisis de vivienda en Baleares

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, está de visita este miércoles en Palma, en la víspera de la reunión este jueves con el Gobierno para intentar trazar una hoja de ruta ante la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que, según el sindicato, ya empieza a notarse en la economía.

Su secretario general advierte de que la escalada puede encarecer aún más el precio del combustible y provocar problemas en las cadenas de suministro. Por eso reclama "medidas de protección" para los ciudadanos, aunque ha dejado claro que el sindicato no apoyará una bajada generalizada de impuestos porque, en sus palabras, "dejaría sin recursos" al Estado.

En clave internacional, el líder de Comisiones Obreras considera que la posición del Gobierno central frente a Donald Trump "va en la buena dirección". También ha sido muy crítico con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Además, Sordo ha anunciado una movilización de carácter europeo el próximo 18 de junio en Madrid para reclamar que la Unión Europea "reduzca su dependencia" de Estados Unidos.

Tras analizar al impacto internacional de la guerra, el sindicato ha mostrado su preocupación por a la situación laboral en Baleares, donde CCOO denuncia que el récord de empleo no se traduce en mejores condiciones para los trabajadores.

El salario de referencia en las islas es de 2.400 euros mensuales en 14 pagas, debido al alto coste de vida que está agravando la fuga de talento y la falta de mano de obra, según ha defendido el secretario del sindicato en Baleares, José Luis García.

Precisamente, esta mañana se ha celebrado una asamblea con los delegados del sindicato en las islas, dentro de la ronda del secretario general de Comisiones Obreras por España, así como una concentración en Palma a las puertas del Parlament balear.