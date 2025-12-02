Calvià saca pecho por una temporada más larga, rentable y segura

El Ayuntamiento de Calvià ha presentado este lunes el balance turístico y de seguridad del año, un informe que confirma la tendencia de ruptura con la estacionalidad, el alargamiento de la temporada y un comportamiento “excepcionalmente sólido” de la ocupación hotelera más allá de los meses de verano. El alcalde, Juan Antonio Amengual; las concejalas de Turismo y Seguridad, Elisa Monserrat y Esperanza Catalá; el jefe de la Policía Local, Toni Pascual, y el capitán de la Guardia Civil en Calvià, Manuel Palomo, han comparecido ante los medios para informar de los datos de esta temporada que finaliza.

MÁS HOTELES ABIERTOS

Los datos municipales confirman que Calvià avanza hacia una temporada más amplia. Cada año aumenta el número de hoteles abiertos en meses como febrero, marzo, octubre y noviembre, consolidando un proceso sostenido de desestacionalización. Entre 2024 y 2025, los hoteles abiertos todo el año han pasado de 21 a 25, lo que supone un incremento del 16 % en establecimientos y del 18 % en plazas (de 3.385 a 4.128). Este crecimiento refleja, según el Ayuntamiento, la apuesta del sector por diversificar producto, mejorar la competitividad y atraer a un visitante que viaja fuera del verano.

La ocupación hotelera de 2025 ha sido “excelente durante toda la temporada”, con cifras muy superiores a las de ejercicios anteriores también fuera del verano, ha destacado el alcalde. En agosto se alcanzó el 93,25 % por habitaciones; en septiembre, el 91,91 %, y en julio el 89,58 %. Pero el Ayuntamiento subraya la fortaleza de los meses previos y posteriores al verano: junio llegó al 89,3 %; mayo al 80,62 %, y abril al 77,71 %. El primer trimestre del año registra también una mejora significativa respecto a ejercicios anteriores: enero, 41,5 %; febrero, 65,19 %, y marzo, 65,62 %. La ocupación por plazas en fines de semana se mantuvo por encima del 75 % en abril, mayo y octubre.

La estancia media se situó entre 5 y 6 noches, con máximos en agosto (6,16) y octubre (6,09). Calvià refuerza además la diversificación de mercados: al liderazgo británico y alemán se suman ahora Países Bajos, Portugal, Bélgica y un crecimiento del turismo nacional en invierno y primavera, clave para la desestacionalización. En octubre los viajeros internacionales alcanzaron las 184.725 personas, frente a 14.800 nacionales.

LA TEMPORADA CON MENOS DENUNCIAS

Según ha explicado la teniente de Alcalde de Seguridad de Calvià en Onda Cero, Esperanza Catalá, el municipio registró en 2025 la mayor reducción de denuncias de los últimos años. En julio se pasó de 870 denuncias en 2024 a 406 en 2025; en agosto, de 643 a 330. Las denuncias por consumo y tenencia de drogas cayeron de 372 a 80, el mejor dato desde que hay registros, y la venta ambulante descendió de 1.020 casos en 2023 a 560 en 2025.

Las intervenciones nocturnas también se redujeron un 10 % respecto a temporadas anteriores.