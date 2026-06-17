Calvià dedica una calle a Klaus Graf, el empresario que impulsó Puerto Portals, en Portals Nous

El Ayuntamiento de Calvià ha inaugurado este martes una calle en reconocimiento al empresario Klaus Graf en Portals Nous, tal y como acordó el pleno municipal. El acto ha estado presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual y ha contado con la presencia de la familia Graf, encabezada por su hija Corinna, actual directora de Puerto Portals.

Durante el homenaje, Amengual ha destacado la importancia económica y social del legado de Graf para el municipio, definiéndole como "un calvianer más, un enamorado de Mallorca". El empresario alemán, fallecido en marzo de 2014 a los 84 años, fue un destacado industrial del sector del acero que apostó por Mallorca con inversiones clave: levantó el Hotel Son Caliu e impulsó la creación de Puerto Portals, hoy referente náutico internacional con 701 amarres de entre ocho y sesenta metros de eslora.