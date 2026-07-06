Una cadena humana se une en defensa de es Trenc y los espacios naturales.

Miles de personas han participado este domingo en una cadena humana en es Trenc en defensa de los espacios naturales y bajo el lema 'Ni antes ni ahora ni nunca, es Tren no se toca' en un ambiente festivo, familiar y reivindicativo.

Convocadas por organizaciones como el GOB, Menys Turisme, Més Vida o Terraferida, han llamado a los ciudadanos a protestar al entender que la gestión del parque vía decreto del Consell de Govern que se ha abierto con la ley de aceleración de proyectos estratégicos supone un avance hacia la desprotección.

A juicio de las entidades, este mecanismo está pensado para seguir desplegándose en el futuro en otros espacios naturales protegidos. Critican igualmente modificaciones en la ley agraria que suponen, a su parecer, una ofensiva desrreguladora. Desde la organización han calificado la convocatoria como un éxito y se han mostrado positivamente sorprendidos para la gran respuesta ciudadana que ha tenido.

MEDIDAS CONCRETAS

El escritor Sebastià Alzamora ha leído el manifiesto en el que han reclamado la retirada de la ley de aceleración de proyectos estratégicos, la paralización y la retirada de disposiciones desrreguladoras en la ley agraria, la prohibición total de alquiler en rústico y la supresión del plan territorial de Mallorca de la norma del mínimo de 14.000 metros cuadrados.

"No pedimos utopías ni cosas extrañas, sino medidas concretas, realistas y, sobre todo, urgentes para el bien común. El modelo que quiere impulsar el Govern es un modelo destructor que no ha querido ni quieren en otros lugares", ha afirmado.

Después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, calificara de "bulos" las advertencias sobre la supuesta desprotección y de que el conseller de Agricultura, Joan Simonet, se grabara un vídeo en la zona garantizando la protección, el manifiesto ha reiterado que "aunque desde el PP acusen a las entidades ecologistas de hacer circular mentiras y falsas informaciones, y por mucho que el conseller Simonet haga videos a remojo prometiendo que no se desprotegerá ni un metro cuadrado de es Trenc, la realidad es que este nuevo marco jurídico está hecho a medida para llenar es Trenc de construcciones, chiringuitos, aparcamientos, servicios de playa y usos turísticos de toda clase".

El texto alerta, además, que con "un poco de manga ancha y buena voluntad" llegarán los apartamentos, los hoteles y la oferta complementaria. "Un S'Arenal en Campos y un Magaluf en el sur de la isla. Es lo quieren", ha añadido.

OTROS ESPACIOS NATURALES

El manifiesto advierte que las enmiendas de la ley ómnibus, más allá de es Trenc desprotegen otros espacios fundamentales del ecosistema propio como Cabrera, sa Dragonera y la Serra de Tramuntana. La ley agraria, han alertado, convierte la 'foravila' "en un solar para que cada cual construya dónde y cómo quiera". "Se trata de una verdadera ofensiva para llenarlo todo de cemento, hormigón, asfalto y vidrio y, sobre todo, llenar de dinero unos cuantos bolsillos, la mayoría extranjeros y unos pocos de aquí", ha seguido.

Cabe recordar que los espacios naturales protegidos están amparados por diferentes capas normativas. La más importante, han explicado las entidades convocantes, es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), un instrumento que puede establecer limitaciones que prevalecen por encima cualquier otro instrumento de planificación territorial.

En algunos casos, especialmente en el de es Trenc, estas limitaciones son especialmente estrictas e impiden, por ejemplo, cualquier incremento de plazas turísticas. "Interpretamos que el objetivo final del PP es precisamente debilitar estos instrumentos de protección. Los PORN constituyen hoy la principal barrera ante nuevas presiones urbanísticas, turísticas o económicas sobre los espacios naturales protegidos", han explicado.

En el caso de es Trenc, la vía abierta con la ley de aceleración de proyectos estratégicos hará más fácil suprimir algunas prohibiciones ahora vigentes, como son las grandes infraestructuras de generación de energía, la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreas, la pesca y el marisqueo en las lagunas salobres, la caza en régimen intensivo, la caza fuera de los cotos con el plan técnico en vigor, la extracción de agua del subsuelo para uso industrial, la extracción de arena, los aparcamientos y cualquier actividad que suponga una alteración significativa de los hábitats y las especies en el parque.