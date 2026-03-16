La borrasca Samuel deja 86 incidencias en Baleares

El Centro de Coordinación de Emergencias ha atendido hasta las 06.00 horas de este lunes un total de 86 incidentes provocados por el temporal de viento, la mayoría en Menorca.

Según la información facilitada por el departamento, en Menorca se han gestionado 53 incidentes (16 en Ciutadella, 7 en es Mercadal, 4 en Sant Lluís, 3 en Es Castell, 3 en Alaior, y 2 en Es Migjorn Gran).

Al mismo tiempo, se han atendido 32 incidentes en Mallorca, 12 de ellos en Palma, y 1 en Eivissa.

Por tipología, 19 han sido desprendimientos de elementos urbanos, 20 por riesgos de desprendimientos, 17 caídas de árboles en la calzada, 10 por obstáculos o líquidos en la calzada y 10 por caídas de árboles.

La Agencia Estatal de meteorología ha registrado rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, y olas que han alcanzado los 13 metros de altura en Maó.