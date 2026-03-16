TEMPORAL

La borrasca Samuel deja 86 incidencias en Baleares

La Agencia Estatal de meteorología ha registrado rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, y olas que han alcanzado los 13 metros de altura en Maó.

Europa Press

Illes Balears |

Alerta en Menorca por fuertes vientos
Alerta en Menorca por fuertes vientos | Agencia EFE

El Centro de Coordinación de Emergencias ha atendido hasta las 06.00 horas de este lunes un total de 86 incidentes provocados por el temporal de viento, la mayoría en Menorca.

Según la información facilitada por el departamento, en Menorca se han gestionado 53 incidentes (16 en Ciutadella, 7 en es Mercadal, 4 en Sant Lluís, 3 en Es Castell, 3 en Alaior, y 2 en Es Migjorn Gran).

Al mismo tiempo, se han atendido 32 incidentes en Mallorca, 12 de ellos en Palma, y 1 en Eivissa.

Por tipología, 19 han sido desprendimientos de elementos urbanos, 20 por riesgos de desprendimientos, 17 caídas de árboles en la calzada, 10 por obstáculos o líquidos en la calzada y 10 por caídas de árboles.

La Agencia Estatal de meteorología ha registrado rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, y olas que han alcanzado los 13 metros de altura en Maó.

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