Bomberos de Mallorca ha intervenido en cinco rescates en diferentes puntos de Mallorca durante la tarde-noche del eclipse

Según la información facilitada por el cuerpo de Bomberos de Mallorca, el helicóptero Milana intervino en un rescate, aproximadamente a las 16.00 horas, de un hombre de avanzada edad a la zona del Toro, en Calvià.

Por su parte, efectivos del parque de Sóller intervinieron en un rescate, aproximadamente a las 20.20 horas, de un joven en una zona montañosa en el municipio de Sóller.

Más tarde, efectivos del parque de Alcúdia y del Grupo de Rescate de Montaña de Inca intervinieron, aproximadamente a las 21.45 horas, en la búsqueda de dos mujeres perdidas en la zona de Cala Bóquer, en Pollença.

Ya entrada la noche, efectivos del parque de Sóller intervinieron, aproximadamente a las 23.25 horas, en el rescate de dos personas en la zona del Puig de ses Fel·els, Andratx.

De madrugada, efectivos del GRM de Inca intervinieron, aproximadamente a las 00.35 horas, en la búsqueda de una persona en la zona des Morro de ses Serveres/Coll des Pi, Estellencs.