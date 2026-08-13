Baleares vive un eclipse de sol total espectacular y sin incidencias reseñables

Las Islas pudieron ver la corona solar durante alrededor de un minuto y medio con una visibilidad perfecta. Los servicios de Emergencias registraron sólo 38 incidencias relacionadas con el fenómeno, la mayoría de ellas relacionadas con el tráfico y la seguridad. Unas 60.000 personas vieron el eclipse desde Playa de Palma, por debajo de lo previsto.

El balance de los servicios de emergencias de Baleares se ha saldado con 38 incidentes relacionados con el eclipse solar en las islas, principalmente por tránsito y en el mar. Hay un herido tras ser arrollado por una embarcación y hubo una quincena de llamadas alertando de posibles lesiones oculares, según el registro del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares entre las 00.00 y las 21.00 horas.

En total, en ese periodo, según la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el 112 ha recibido 1.848 llamadas y ha gestionado 510 incidentes.

De estos, solo 38 han estado relacionados con el plan especial de emergencias desplegado con motivo del fenómeno astronómico, que ha comportado el despliegue de unos 2.500 efectivos.

La mayor parte ha recaído sobre Mallorca, con 25 incidencias de las cuales cuatro han tenido lugar en Valldemossa y Andratx, tres en Calvià, dos en Banyalbufar, Palma y Llucmajor y una en Esporles, Fornalutx, Santanyí, Capdepera y Sóller. En Menorca se registraron 2, en Alaior y Ciutadella; en Ibiza hubo 5 incidencias entre Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan; y sólo una en Formentera.

Los controles de tráfico y las restricciones en los accesos a varias zonas de Calvià y de la Serra de Tramuntana se adelantaron sin excesivas retenciones, aunque la vuelta de la playa de Santa Ponsa, donde se juntaron unas 8.000 personas, registró tráfico denso durante horas en la carretera de Andratx en sentido a Palma. De hecho, los efectivos de la policía de Calvià tuvieron que cerrar el acceso a media tarde porque la playa ya había alcanzado su límite de aforo.

Emergencias ha agradecido a través de sus redes sociales "la colaboración y la comprensión" de la ciudadanía, así como su "comportamiento ejemplar y responsable". También ha felicitado a las cerca de 2.500 personas de diferentes organismos y administraciones que han formado parte del dispositivo.