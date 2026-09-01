TURISMO

Baleares supera los 9 millones de turistas internacionales hasta julio y eleva un 5,7% su gasto

En el mes de julio las han recibido a cerca de 2,57 millones de turistas internacionales, prácticamente los mismos que hace un año, pero con un gasto de 4.145 millones de euros, un 8,3% más.

Europa Press

Illes Balears |

Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma, en Mallorca.
Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma, en Mallorca. | Tomàs Moyà - Europa Press

Baleares recibió 2,569 millones de turistas internacionales el pasado mes de julio, una cifra que representa un incremento del 0,12% en relación a la misma fecha del año anterior, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen también que el archipiélago balear fue el primer destino principal de los turistas, con el 22,3% del total.

Además, en el acumulado de los siete primeros meses de 2026, Baleares se sitúa también como una de las CCAA que más turistas recibieron, con cerca de 9,164 millones de turistas, una cifra que supone un aumento interanual del 1,85%.

GASTO TURÍSTICO

Baleares fue también la Comunidad Autónoma con mayor peso en el gasto de los turistas en julio, con el 22,8% del gasto total. Así, éste fue de 4.145 millones de euros, un 8,3% más que el año anterior, y el gasto medio por turista alcanzó los 1.613 euros en las Islas, un 8,2% más que en 2025.

En concreto, el gasto medio por turista fue de 259 euros en Baleares, un 6,6% más. Los viajes tuvieron una duración media de 6,2 días en las Islas, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

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