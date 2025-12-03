Baleares supera los 1,24 millones de habitantes y lidera el crecimiento poblacional en España

Baleares continúa su tendencia al alza y alcanza los 1.249.844 habitantes a 1 de enero de 2025, según los primeros datos del Censo Anual de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El archipiélago ha sumado 18.076 personas en un año, lo que supone un incremento del 1,5%, superior a la media nacional (1%) y solo por detrás de la Comunitat Valenciana (2%).

Este crecimiento sitúa a Baleares como la segunda comunidad autónoma que más aumenta en términos relativos, empatada con Madrid y por detrás de la Comunitat Valenciana.

Distribución por islas y municipios

Mallorca: 971.068 habitantes

Menorca: 102.821

Ibiza: 164.265

Formentera: 11.690

Todas las islas registraron incrementos respecto a 2024. Destaca Ibiza, que se posiciona entre los municipios españoles con mayor crecimiento relativo, con un 2,6% más de población.

En Palma, la población alcanzó las 443.196 personas (216.938 hombres y 226.258 mujeres), consolidándose como el núcleo urbano más poblado del archipiélago.

Evolución en los últimos años

La tendencia ascendente se mantiene desde 2021:

2021: 1,18 millones

2022: algo más de 1,18 millones

2023: 1,2 millones

2024: 1,23 millones

2025: 1,249 millones