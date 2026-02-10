Baleares rozó los 334.000 turistas extranjeros en noviembre

Baleares recibió en noviembre de 2025 casi 334.000 turistas extranjeros y el principal mercado fue el alemán, según una estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) basada en datos de telefonía móvil. Tras Alemania, las nacionalidades más numerosas fueron la británica y la francesa.

Por municipios, Palma concentró 145.095 visitantes extranjeros y se situó como el tercer municipio de España con mayor volumen de turistas internacionales durante ese mes. Calvià, por su parte, registró 79.292 visitantes y también entró en el ‘top 10’ nacional. El INE también contabiliza 164.525 visitantes nacionales en el archipiélago en ese mismo periodo, con especial peso de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Además, la estadística refleja movilidad de residentes: más de 104.000 personas residentes en Baleares viajaron a otras comunidades autónomas en noviembre, principalmente a Cataluña y Madrid, y más de 62.000 se desplazaron al extranjero, con Italia, Francia y Reino Unido entre los destinos más habituales.