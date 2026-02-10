TURISMO

Baleares rozó los 334.000 turistas extranjeros en noviembre

El archipiélago recibió 333.856 visitantes internacionales en noviembre de 2025, con Alemania como principal país emisor, según la estadística experimental del INE

Onda Cero Mallorca

Palma |

Baleares recibió en noviembre de 2025 casi 334.000 turistas extranjeros y el principal mercado fue el alemán, según una estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) basada en datos de telefonía móvil. Tras Alemania, las nacionalidades más numerosas fueron la británica y la francesa.

Por municipios, Palma concentró 145.095 visitantes extranjeros y se situó como el tercer municipio de España con mayor volumen de turistas internacionales durante ese mes. Calvià, por su parte, registró 79.292 visitantes y también entró en el ‘top 10’ nacional. El INE también contabiliza 164.525 visitantes nacionales en el archipiélago en ese mismo periodo, con especial peso de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Además, la estadística refleja movilidad de residentes: más de 104.000 personas residentes en Baleares viajaron a otras comunidades autónomas en noviembre, principalmente a Cataluña y Madrid, y más de 62.000 se desplazaron al extranjero, con Italia, Francia y Reino Unido entre los destinos más habituales.

