Baleares estrena Bachillerato de Excelencia: así es el nuevo programa para los mejores alumnos

Baleares pondrá en marcha el próximo curso 2026-27 su primer Bachillerato de Excelencia, un programa dirigido a los alumnos con mayor rendimiento académico que ya funciona con éxito en otras comunidades como Madrid, Aragón o Castilla y León. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha presentado hoy los detalles de un programa que ofrecerá unas 140 plazas repartidas entre tres islas: 70 en Palma, y entre 30 y 35 en Menorca e Ibiza.

En Palma, las clases se impartirán en el edificio de Sa Riera de la UIB de forma provisional, hasta que se construya el nuevo IES Llorenç Villalonga, cuya creación se aprobará mañana en el Consell de Govern. En Menorca, el programa se ubicará en el IES Joan Ramis i Ramis de Maó, y en Eivissa, en el IES Algarb. Las modalidades disponibles en esta primera fase serán Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, con la posibilidad de cursarlas ambas a la vez y obtener el título en las dos. La modalidad de Artes se incorporará en una fase posterior.

El programa se basa en una metodología de investigación, reflexión crítica y trabajo autónomo. El profesorado deberá acreditar un mínimo de cinco años de experiencia como funcionario de carrera, y las plazas se cubrirán mediante concurso específico.

Para acceder, tendrán prioridad los ganadores de los nuevos Premios Extraordinarios de ESO, que se convocan este año por primera vez en Baleares. Las pruebas, que consisten en cuatro exámenes de matemáticas, inglés, comentario histórico en catalán y comentario científico en castellano, se celebrarán el 28 de mayo. Los ocho alumnos ganadores recibirán además un premio de 500 euros cada uno. Para presentarse, los alumnos deben estar matriculados en 4º de ESO en un centro de Baleares y tener una nota media mínima de 9,35 en 3º de ESO.

La inscripción a los Premios Extraordinarios de ESO es del 4 al 13 de mayo. La preinscripción al Bachillerato de Excelencia, del 1 al 10 de junio. Las familias recibirán toda la información a través de GestIB.