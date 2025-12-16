Baleares acapara más de 4.300 del total de anuncios ilícitos de Airbnb multados por Consumo

Baleares, con un total de 4.305 anuncios ilícitos -4.289 por no contar con registro- se sitúa entre las CCAA que concentran el grueso de los 65.122 anuncios ilegales sancionados a Airbnb, con una multa de 64 millones por parte del Ministerio de Consumo, la segunda mayor sanción de su historia, por prácticas comerciales desleales como la publicidad de alojamientos sin licencia o con números falsos.

Según los datos a los que ha podido acceder Europa Press, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura. En estos tres casos, la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades autónomas y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso.

Todos los casos sancionados son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, una medida que ahora obliga al número de registro en todos los anuncios de alojamientos turísticos en España.