La IA y el emprendimiento marcan el futuro de la formación turística en Baleares

En un momento en que el sector turístico de Baleares atraviesa una fase de transformación, en el programa 'Illes Balears en la Onda' hemos profundizado en la importancia de la formación especializada para afrontar los retos actuales y cómo los futuros profesionales se preparan para ello. Por este motivo, este viernes nos ha acompañado Cote Moreno, directora del Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija en Baleares, que cuenta con diferentes sedes repartidas por el archipiélago.

Además, Moreno ha defendido que los perfiles formados en la escuela pueden ser agentes de cambio, no solo como profesionales turísticos, sino como promotores de un turismo más sostenible y respetuoso con el entorno, la cultura y la comunidad local. A pesar de ello, admite que sigue habiendo retos por delante, como la precariedad y la estacionalidad. Sin embargo, asegura que "quien sale de la carrera de turismo, sale con trabajo", ya que el sector sigue siendo el motor económico de nuestras islas. Es por esto que el empleo en el sector turístico sigue mostrando signos de dinamismo.

En los últimos años el turismo en Baleares ha evolucionado, sufriendo cambios en la demanda y atrayendo a nuevos perfiles de visitantes. Respecto a esta evolución, Moreno ha puesto en valor la oferta formativa de la escuela, que incide en las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Además, la directora del Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija en Baleares ha hablado también de la "importancia de poner el foco en el emprendimiento de los jóvenes".

"Los alumnos tienen muchas ideas y en clase hacemos simulaciones para que creen su propia empresa desde cero", ha contado en los micrófonos de Onda Cero Illes Balears. En este sentido, la escuela cuenta además con conferencias que realizan ponentes expertos en materia turística.