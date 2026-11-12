El Ayuntamiento de Palma vuelve a sancionar a los acampados por la vivienda y tratará de retirar las tiendas

El Ayuntamiento de Palma está levantando actas administrativas y sancionado a las personas que, después de la manifestación de la huelga por la vivienda de la tarde del miércoles, volvieron a acampar en la plaza de España. Una vez se les abra expediente administrativo a las decenas de personas que volvieron a acampar tras la protesta, el Consistorio estudiará si puede retirar las tiendas de campaña y otros elementos dispuestos en la vía pública.

Lo ha explicado la mañana de este jueves en declaraciones a los medios de comunicación el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha dicho sentir "vergüenza por la imagen que se está dando". "La Policía Local, en estos momentos, está levantando actas y sancionando a cada una de aquellas personas que está incumplimiento la ordenanza cívica y la ordenanza de la ocupación de la vía pública", ha asegurado el primer edil.

Este procedimiento, similar al empleado la semana pasada, cuando el Ayuntamiento retiró todos los objetos de los acampados por la vivienda para desalojarles, lo están llevando a cabo "a la espera de que la Delegación del Gobierno haga cumplir las normas y las leyes". "No puede ser que el Ayuntamiento esté defendiendo los derechos y los deberes de todos los ciudadanos y la Delegación del Gobierno esté haciendo una dejación de funciones", ha criticado Martínez, quien ha vuelto a exigir a la administración estatal que desaloje la plaza.

El alcalde, ante la falta de respuesta, ha dicho estar "estudiando de qué manera exigir responsabilidades a aquellas personas y dirigentes que no están haciendo cumplir lo que se debe cumplir en esta ciudad". A su parecer, la Delegación del Gobierno podría estar incurriendo en "un fraude de ley".

La relación que hay entre ambas administraciones, ha reconocido, "deja muchísimo que desear" debido a la diferencia de posturas, dado que la Delegación sostiene que los acampados están amparados por el derecho de manifestación. "Les vuelvo a instar a que se ocupe de sus obligaciones, porque una ciudad como Palma no se puede permitir el lujo de tener esta imagen, es una vergüenza", ha manifestado.

El Ayuntamiento de Palma, por el momento, está estudiando si pueden volver a retirar las tiendas de campaña y los objetos dispuestos en la vía pública. Eso, para el alcalde, no sería un "desalojo" sino "hacer cumplir las ordenanzas municipales". "Yo tengo mis dudas de que la Delegación del Gobierno, más allá de autorizar concentraciones, reuniones y manifestaciones, también puede autorizar elementos que no forman parte de ningún tipo de derecho fundamental", ha deslizado Martínez.