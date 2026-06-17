El Ayuntamiento de Palma aprueba el anteproyecto para reconvertir la antigua prisión en una residencia profesional.

LEER MÁS Finaliza el desalojo de los últimos 51 residentes de la antigua prisión de Palma

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el anteproyecto para reconvertir la antigua prisión en una residencia profesional temporal, tras ejecutar el desalojo de las personas que residían en el inmueble.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que también se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para redactar el proyecto básico y de ejecución de las obras.

El proyecto prevé la creación de 139 viviendas dotacionales destinadas a dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda que sufren determinados colectivos profesionales.

"Con este acuerdo se da un paso más para hacer realidad una iniciativa que permitirá continuar ampliando el parque de vivienda pública de Palma y ofrecer, además, soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades actuales", ha destacado Celeste.

La portavoz no ha dado más detalles del proyecto, argumentado que próximamente el Ayuntamiento ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer su alcance.