AXA abre un nuevo centro médico en Palma con capacidad para atender a más de 20.000 pacientes al año

Grupo AXA amplía su oferta sanitaria privada en Mallorca con la apertura de un nuevo centro médico en Palma que comenzará a atender pacientes este viernes, 11 de septiembre. El espacio, situado en Sa Vileta, cuenta con más de 650 metros cuadrados y ha supuesto una inversión cercana a los tres millones de euros. La previsión de la compañía es poder atender a más de 20.000 pacientes cada año.

El director de Desarrollo de Activos Médicos de AXA España, José Luis González, ha explicado en una entrevista en Onda Cero Mallorca con Elka Dimitrova que el objetivo es ofrecer una atención integral y personalizada a los asegurados de la compañía en Baleares. “Vamos a estar muy cerca de nuestros clientes, de nuestros pacientes, intentando mejorar, por supuesto, su calidad de vida y acompañándolos probablemente en algunos momentos cruciales”, ha señalado.

El nuevo centro permitirá atender desde necesidades básicas, como extracciones y atención médica, hasta consultas de distintas especialidades. Entre ellas se encuentran traumatología, dermatología, ginecología y urología, según ha detallado González.

La instalación incorpora además un servicio de radiología que incluye radiología convencional, ecografía, mamografía y densitometría, así como servicios de laboratorio, extracciones y gestión de muestras. “Al final vamos a estar muy cerca de nuestros pacientes”, ha destacado el responsable de AXA.

La apertura llega en un contexto de creciente demanda de atención sanitaria privada en Baleares, donde parte de los pacientes recurren a este ámbito asistencial para acceder a determinadas consultas y pruebas.

Más de 80 años de vinculación con Baleares

AXA mantiene, además, una estrecha relación histórica con las islas. La compañía tiene sus orígenes en Baleares en el nacimiento de Mare Nostrum en 1942 y se incorporó al grupo AXA en 1985. Desde entonces, mantiene su sede social en España en Palma.

La compañía también participa en iniciativas sociales vinculadas a la protección y la salud. Entre ellas destaca su colaboración con la carrera Ponle Freno, impulsada por Atresmedia, que este año reunió en Palma a más de 1.200 participantes para concienciar sobre la seguridad vial y recaudar fondos destinados a las víctimas de accidentes de tráfico.

Con el nuevo centro médico, AXA refuerza así su presencia sanitaria en Mallorca y amplía los servicios asistenciales que ofrece a sus asegurados en Baleares.