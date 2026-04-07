SEGURIDAD VIAL

Autoescuela Ribas destaca los cambios en la regulación del carné: conducción acompañada desde los 17 años y fin del código 78

Joana y Pau Ribas explican en Onda Cero que la nueva normativa europea introducirá cambios relevantes en el acceso al permiso de conducir. La autoescuela valora la medida, aunque avisa de que también obligará a adaptar vehículos, formación y flota.

Redacción

Illes Balears |

Autoescuela Ribas ha puesto el foco en los cambios que llegarán en la regulación del carné de conducir, una reforma que, según sus responsables, modificará de forma notable el acceso al permiso en los próximos años. Joana y Pau Ribas, responsables de la autoescuela, explican hoy en los micrófonos de Onda Cero Mallorca que la nueva normativa permitirá obtener el carné a los 17 años, aunque entre esa edad y la mayoría de edad el joven deberá circular acompañado por un conductor experimentado.

Desde la autoescuela señalan que esta medida responde a la necesidad de adaptar la formación a los nuevos perfiles de alumnado y de favorecer una conducción más segura en los primeros meses con permiso. En su opinión, la conducción acompañada puede ser positiva siempre que se exijan requisitos claros al conductor que ejerza de acompañante.

Otro de los grandes cambios será la desaparición del código 78, que limita el permiso a vehículos automáticos. Según detallan los responsables de Ribas, la DGT permitirá a quienes se examinen con coche automático realizar después un curso práctico adicional para poder conducir también vehículos manuales, una medida que se aplicará antes de noviembre de 2028.

Joana y Pau Ribas consideran que esta modificación va en la dirección correcta, sobre todo teniendo en cuenta el peso creciente del vehículo automático y la expansión del coche eléctrico e híbrido. Sin embargo, advierten de que para las autoescuelas supondrá un reto importante por la necesidad de renovar flotas y asumir nuevas inversiones.

“La formación reduce accidentes”, subrayan Juana y Pau en esta entrevista para defender que cualquier avance normativo debe ir unido a más educación vial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer