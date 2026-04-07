Autoescuela Ribas destaca los cambios en la regulación del carné: conducción acompañada desde los 17 años y fin del código 78

Autoescuela Ribas ha puesto el foco en los cambios que llegarán en la regulación del carné de conducir, una reforma que, según sus responsables, modificará de forma notable el acceso al permiso en los próximos años. Joana y Pau Ribas, responsables de la autoescuela, explican hoy en los micrófonos de Onda Cero Mallorca que la nueva normativa permitirá obtener el carné a los 17 años, aunque entre esa edad y la mayoría de edad el joven deberá circular acompañado por un conductor experimentado.

Desde la autoescuela señalan que esta medida responde a la necesidad de adaptar la formación a los nuevos perfiles de alumnado y de favorecer una conducción más segura en los primeros meses con permiso. En su opinión, la conducción acompañada puede ser positiva siempre que se exijan requisitos claros al conductor que ejerza de acompañante.

Otro de los grandes cambios será la desaparición del código 78, que limita el permiso a vehículos automáticos. Según detallan los responsables de Ribas, la DGT permitirá a quienes se examinen con coche automático realizar después un curso práctico adicional para poder conducir también vehículos manuales, una medida que se aplicará antes de noviembre de 2028.

Joana y Pau Ribas consideran que esta modificación va en la dirección correcta, sobre todo teniendo en cuenta el peso creciente del vehículo automático y la expansión del coche eléctrico e híbrido. Sin embargo, advierten de que para las autoescuelas supondrá un reto importante por la necesidad de renovar flotas y asumir nuevas inversiones.

“La formación reduce accidentes”, subrayan Juana y Pau en esta entrevista para defender que cualquier avance normativo debe ir unido a más educación vial.