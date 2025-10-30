Los autobuses del TIB que conectan con el aeropuerto de Palma se mantendrán en temporada baja

Los nuevos horarios de invierno arrancarán el sábado, 1 de noviembre, y el servicio llegará a Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor o Campos. Cada línea ofrecerá entre 26 y 38 expediciones diarias con una frecuencia media de entre una hora y una hora y cuarto, según ha comunicado las novedades del servicio el Govern balear este jueves.

Los autobuses del TIB que conectan distintos municipios de Mallorca con el aeropuerto de Palma, el Aerotib, prestarán servicio a lo largo de todo el año, incluido el período de temporada baja. Así lo ha explicad el conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, quien ha anunciado la puesta en marcha del nuevo servicio de invierno, que arrancará este próximo sábado.

Será la primera vez que se preste una oferta regular de las cuatro líneas de autobús Aerotib en temporada baja y durante todo el día, de lunes a domingo, según ha reivindicado el conseller Mateo. De esta forma se garantizará la conectividad de los principales núcleos de población residente de Mallorca con Son Sant Joan y se dará respuesta a una demanda de la ciudadanía, según ha señalado José Luis Mateo.

Las cuatro líneas de bus del aeropuerto incorporarán modificaciones de horario y recorrido para conectar el aeropuerto con la zona de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor o Campos a través de las líneas A11, A33, A43 y A51. En total, cada línea ofrecerá entre 26 y 38 expediciones diarias con una frecuencia media de entre una hora y una hora y 15 minutos, dependiendo de la línea. Los primeros autobuses saldrán entre las 04.15 y las 04.40 horas en dirección al aeropuerto y los últimos, entre las 22.30 y las 23.40 horas desde Son Sant Joan.

El servicio de Aerotib, según ha explicado la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Luisa Serra, no se había prestado en temporada baja los últimos cinco años y en los tres anteriores, de 2017 a 2019, se ofreció con un máximo de ocho expediciones al día. Estos cambios han sido posibles gracias a la modificación de las concesiones del servicio de bus y reflejan "el compromiso del Govern en reforzar el transporte público y aumentarlo pensando en los ciudadanos residentes", según ha señalado el conseller balear de Movilidad.

LAS CUATRO LÍNEAS

La gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Luisa Serra, Durante la rueda de prensa, ha detallado los servicios que prestarán cada una de las cuatro líneas, cuántas expediciones harán y en qué horarios. La A11, que conecta la zona de Calvià, ya dio servicio el pasado diciembre y continuará haciendo este invierno a partir de este sábado. Tendrá paradas en Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Sata Ponça y una frecuencia media de una hora y 15 min.

En total hará 26 expediciones diarias, con la primera salida a las 04.40 horas desde Pegeura y una última a las 22.30 horas desde el aeropuerto. La A33 cubrirá la zona norte de la isla, sustituyendo a la A32 con motivo de la modificación del itinerario, y conectará las bahías de Pollença y Alcúdia a través de un transbordo en las paradas de Alcúdia y del Port d'Alcúdia.

Esta línea también tendrá paradas en Sa Pobla e Inca, contará con una frecuencia media de una hora, un total de 35 expediciones diarias y su primera salida será a las 04.15 horas desde el Port d'Alcúdia, mientras que la última será a las 23.35 horas desde Son Sant Joan.

La zona del Llevant la cubrirá la línea A43, que a su vez sustituirá a la A42, también por una modificación de la ruta. Conectará la comarca con el aeropuerto y ofrecerá la posibilidad de realizar un transbordo en la estación de tren de Manacor. Tendrá paradas, que requerirán solicitud previa, en Algaida, Montuïri y Vilafranca, una frecuencia media de un hora, 38 expediciones diarias y una primera salida a las 04.30 horas desde Manacor y una última a las 23.25 horas desde el aeropuerto.

La A51, por último, dará continuidad al servicio que ya presta durante los meses de verano y tendrá paradas en s'Arenal, el polígono de Son Noguera, Llucmajor y Campos. Su frecuencia media será de una hora, realizará 38 expediciones diarias y su primera salida será a las 04.35 horas desde Campos, mientras que la última tendrá lugar a las 23.40 horas desde Son Sant Joan.

La gerente del CTM ha señalado que la intención era poder conectar cuantos más puntos de Mallorca con el aeropuerto durante todo el año, aunque ha reconocido que es "imposible" que el Aerotib pase por cada uno de los municipios. "Intentamos que la gente que trabaja en el aeropuerto pueda ir en transporte público durante todo el día y los residentes no tengan que coger el coche, que sea una alternativa real al uso del vehículo privado", según ha subrayado Serra.

Los nuevos horarios de la temporada de invierno entrarán en vigor el próximo sábado y se podrán consultar en la página web del TIB. Los viajeros interesados en recibir información actualizada del servicio pueden darse de alta en el área de usuarios 'TIB y tú', elegir sus líneas preferidas y recibir notificaciones.

SOBRE VIVIENDA PÚBLICA

El conseller de Vivienda José Luis Mateo, preguntado por el acceso a la vivienda, ha reiterado que el Govern "está poniendo todo el trabajo sobre la mesa para cuanto antes poder contar con la vivienda pública que merece esta comunidad". "Es una cuestión que no viene de esta legislatura. Ojalá pudiéramos decir que ya se contaba con un volumen de vivienda pública suficiente y que solo hemos tenido que apuntalar el proyecto. No siendo esto así, lo que sí se ha hecho es trabajar desde el primer día en un plan de choque dentro del cual contamos con la promoción pública como uno de los ejes esenciales", ha incidido Mateo.

Sobre las más de 900 viviendas de protección en tramitación ha señalado que, pese a que no se pueden poner "fechas concretas" dado que es una cuestión que "no se puede controlar al 100%", el Ejecutivo autonómico "está poniendo todas las medidas a su alcance".