Así se se celebrará el Carnaval en Palma este 2026

El Ayuntamiento de Palma ha dado a conocer este miércoles la programación del Carnaval de 2026, que incluye la celebración de Sa Rueta, este domingo 8 de febrero, y Sa Rua, el próximo 15 de febrero. La segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha destacado los carteles oficiales de Sa Rua y Sa Rueta, ganadores del concurso municipal y seleccionados por un jurado formado por miembros del Consell de la Infància i l'Adolescència de Palma.

Los autores de los carteles son Fernando Guzmán Gómez, en la categoría de Sa Rua, y Aina Moreno Barceló, en la de Sa Rueta. "Para el Ayuntamiento, el Carnaval es una celebración ideal para fomentar la creación artística y, sobre todo, por su marcada participación ciudadana", ha afirmado Roca, recordando que se trata de una fiesta que hacen posible los propios vecinos con sus disfraces, creatividad y temáticas originales.

La edil ha animado a todos los ciudadanos a participar activamente en las diferentes actividades organizadas por el Consistorio.

SA RUETA

La programación de Sa Rueta, dedicada especialmente al público infantil y familiar, tendrá lugar este domingo 8 de febrero, de 11.00 a 14.00 horas, y contará con más de 33 actividades gratuitas repartidas en ocho espacios del centro de la ciudad. En la plaza de Cort se podrá disfrutar de una minidisco, un face in hole y talleres de pintacaras y de máscaras, mientras que en la calle Colom el público podrá asistir al pasacalles 'El gran circ clàssic', con pases a las 11.15, 12.15 y 13.15 horas.

La plaza Mayor acogerá talleres de pintacaras, espectáculos de circo y de acrobacias aéreas, caballitos ecológicos y un rincón infantil. En la Rambla se llevarán a cabo también talleres de máscaras y de pintacaras, además de un espacio de cuentacuentos con el espectáculo 'La Tina convida a volar', con pases a las 11.00, 11.30 y 12.00 horas.

En este mismo espacio tendrá lugar la actividad 'El Rei Carnestoltes diu', a las 12.30, 13.00 y 13.30 horas. Asimismo, se ubicará una zona de payasos, con el espectáculo 'Riurem tots', a las 11.00, 11.30 y 12.00 horas, y las actuaciones del 'Pallasso Sabatot', a las 12.30, 13.00 y 13.30 horas.

Además, se ofrecerá otro taller de pintacaras, un espacio dedicado a la magia con el espectáculo 'El llibre màgic', con pases a las 11.00, 11.45, 12.30 y 13.15 horas, así como una pasarela animada.

El Ayuntamiento ha destacado que todos los espectáculos contarán con sesiones adaptadas con lenguaje de signos, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la inclusión de todos los niños y de sus familias. En la calle de la Riera se instalará el taller 'Pintam en terra', mientras que en la calle Unió y en la plaza del Mercat habrá personajes animados, el Drac de na Coca, otro taller de 'Pintam en terra' y un rincón infantil.

La plaza Juan Carlos I contará con el tradicional bus de la EMT, talleres de reciclaje de Emaya y animación musical, con actuaciones de 'Mel i Sucre' a las 11.00 y 11.45 horas, y del espectáculo 'Ara la Fada Canta Grunge', a las 12.35 y 13.20 horas. Finalmente, en el paseo del Borne se ofrecerán otros talleres de pintacaras y de máscaras, juegos comunitarios, un espacio de circo y un pasacalles que recorrerá el paseo a las 11.35, 12.20 y 13.05 horas.

SA RUA

Por su parte, Sa Rua tendrá lugar el domingo 15 de febrero, a partir de las 17.00 horas. El desfile recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con inicio en la Rambla y continuación por la calle de la Riera, de la Unió, la plaza Juan Carlos I y la avenida de Jaume III. Al finalizar el recorrido, se celebrará un concierto y la entrega de premios en la plaza Juan Carlos I.

El concurso está dotado con un total de 2.800 euros en premios, repartidos en ocho categorías. En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios de 450 euros cada uno -carroza más elaborada, más reivindicativa, más original y más animada-, y en la modalidad de comparsas, cuatro premios de 250 euros en las mismas categorías.

El plazo de inscripción para participar en Sa Rua 2026 permanece abierto hasta el próximo 12 de febrero, por lo que a regidora ha animado a todos los interesados a inscribirse y participar, confiando en que este año se volverá a registrar una elevada participación, como en la edición anterior, en la que se alcanzaron cifras récord con 9 carrozas y 34 comparsas.

Asimismo, la segunda teniente de alcalde ha destacado que el dispositivo contará con servicios especiales de limpieza y seguridad, y ha agradecido, en este sentido, la labor de los cuerpos de seguridad, los servicios municipales y los voluntarios de Protección Civil.

El presupuesto destinado al conjunto de actividades de Sa Rueta y Sa Rua asciende este año a más de 50.000 euros.