SUCESOS

Ascienden a 69 las personas llegadas en varias pateras a Baleares

En lo que va de año ya han sido localizadas 34 pateras en Baleares, con un total de 621 migrantes.

Europa Press

Illes Balears |

Al menos 78 migrantes rescatados a bordo de cuatro pateras en Formentera
Al menos 78 migrantes rescatados a bordo de cuatro pateras en Formentera | EFE/CATI CLADERA

Un total de 69 personas han sido rescatadas entre las últimas horas de este martes y las primeras del miércoles a bordo de varias pateras que han llegado a Baleares.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 22.19 de este martes, las autoridades han socorrido a 24 personas en la primera embarcación que se ha acercado a las Islas. La embarcación se encontraba a 15 millas y media al sureste de la costa de Mallorca. Los cuerpos de rescate han actuado desde los puestos de Felanitx, Santanyí y Campos.

Cuatro horas más tarde, a las 02.30 de la madrugada de este miércoles, se ha llevado a cabo el segundo rescate a un total de 30 personas que se ubicaban en una embarcación a 44 millas de la isla de Ibiza. La Guardia Civil y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Ibiza han intervenido desde el puesto principal de Sant Josep.

Después, a las 06.30 horas se ha interceptado a un total de 15 personas de origen magrebí en el Pilar de la Mola de Formentera.

