Ascienden a 138 los migrantes llegados este fin de semana a Baleares

Un total de 138 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares a bordo de ocho pateras entre este sábado y domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Este domingo, a las 08.50 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 26 personas de origen subsahariano a 12 millas del faro del Cap de Ses Salines, en Mallorca.

A las 13.42 horas han sido rescatadas 27 personas de origen subsahariano que iban a bordo de una patera a 18 millas al sureste de Cabrera.

En ese mismo lugar, a las 14.10 horas, han sido rescatadas otras 13 personas de origen magrebí.

Estas tres embarcaciones se suman a otras cinco que llegaron el sábado a diferentes puntos de Mallorca y Formentera, con 72 personas a bordo en total.