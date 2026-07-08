Arnau Puigmal, segundo refuerzo del RCD Mallorca

El RCD Mallorca ha anunciado la incorporación de Arnau Puigmal, que llega libre tras militar en el Almería las últimas cinco temporadas y se convierte en el segundo refuerzo del cuadro balear en el mercado estival.

Puigmal llega a la isla tras disputar 47 partidos con el equipo andaluz esta última temporada, y cuenta con experiencia en Primera y Segunda División.

El jugador catalán también jugó en el Elche CF y pasó por las canteras del RCD Espanyol y del Manchester United, además de ser internacional con las categorías inferiores de España.

De esta manera, Puigmal se suma al atacante Adrián Fuentes en la lista de llegadas a la isla de cara a luchar por el ascenso a LaLiga EA Sports, un objetivo marcado en rojo para el equipo mallorquín, que este año tendrá un déficit de 20 millones causado por el descenso de categoría.