Los aparcamientos de cala Banyalbufar y cala Estellencs ya están llenos y cerrados, según ha informado en redes sociales la Dirección General de Emergencias.

Baleares afrontará este miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar total, una jornada de máxima presión sobre el territorio que las autoridades tratarán de contener con restricciones de movilidad y medidas de seguridad.

El archipiélago será uno de los lugares más privilegiados para observar el que se prevé que se convierta en uno de los fenómenos astronómicos del siglo, que arrancará alrededor de las 19.35 horas.