Antoni Solivellas: "Escorca es actualmente el único municipio de Baleares que pierde población"

El alcalde de Escorca y director insular de la Sierra de Tramuntana, Antoni Solivellas, ha reivindicado en Onda Cero la necesidad de dar un trato especial al municipio ante el problema de la despoblación. Solivellas ha recordado que "Escorca es actualmente el único municipio de Baleares que pierde población", una situación que atribuye, en parte, a las dificultades que supone vivir en un territorio muy extenso, montañoso y con la población muy dispersa. El alcalde ha reclamado más servicios y medidas específicas que faciliten que las familias puedan instalarse y permanecer en el municipio.

En una entrevista concedida al programa 'Illes Balears en la Onda', Solivellas también ha destacado el impulso que se está dando al producto local y, especialmente, al aceite y la oliva. La reciente adhesión de Mallorca a la Asociación Española de Municipios del Olivo permitirá promocionar el oleoturismo y acercar a los visitantes a la cultura, la gastronomía y las tradiciones vinculadas a este producto. Además, el Consorcio de la Sierra de Tramuntana está potenciando el distintivo Sierra de Tramuntana y la comercialización de productos de kilómetro cero.

El responsable insular ha defendido que este tipo de turismo cultural y gastronómico contribuye también a conservar el paisaje de la Sierra. Según ha explicado, los agricultores y productores que mantienen olivares, naranjos y otros cultivos desempeñan un papel fundamental en la conservación del paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial. En este sentido, ha señalado que cada vez son más los visitantes internacionales, que buscan no solo consumir productos locales, sino conocer su origen y las tradiciones que los rodean.

Por otro lado, Solivellas ha valorado la futura ley de la Serra de Tramuntana, actualmente en tramitación, y ha defendido que permitirá simplificar trámites y facilitar las inversiones necesarias para mantener y recuperar el territorio. El alcalde de Escorca ha aprovechado además para pedir a los visitantes que respeten el entorno y las normas, especialmente ante el elevado volumen de turistas que recibe el municipio.