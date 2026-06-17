Los alumnos de FP privada crecen casi el doble que los de la pública en Baleares, según CCOO

El número de alumnos de formación profesional en Baleares ha crecido un 28,7% entre los cursos 2018-2019 y 2024-2025, pero de forma muy desigual: mientras los centros públicos han aumentado un 25%, los privados lo han hecho un 46,46%, casi el doble. Son datos del informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO, que denuncia una "privatización estructural" del sistema educativo balear por falta de planificación del Govern.

La brecha es especialmente llamativa en la modalidad a distancia: la FP online privada ha crecido un 278%, frente al 54,76% de la pública en el mismo periodo. El sindicato señala que esta modalidad se ha convertido en "un nicho de mercado altamente rentable" que actúa como solución barata ante la escasez de plazas presenciales públicas. A eso se suma que los ciclos privados con mayor demanda, especialmente en sanidad y tecnología digital, tienen una presencia "muy limitada o inexistente" en la red pública de las islas.

CCOO alerta además de una "segregación económica": cursar FP en un centro privado cuesta entre 1.500 y 4.500 euros por curso, una cifra "inaccesible" para muchas familias. El sindicato exige al Govern la negociación de un nuevo Plan Integral de FP, más inversión pública, estándares estrictos de calidad para la FP online y una regulación más rigurosa de la FP Dual para evitar que las prácticas se conviertan en "mano de obra barata". La formación profesional, concluyen, debe ser un instrumento de "movilidad social e igualdad", no un privilegio vinculado a la capacidad económica de cada familia.