Alcúdia apuesta por el turismo cultural, deportivo y de naturaleza en la WTM

Alcúdia estápresente en la feria turística de Londres, la WorldTravelMarket. El mujnicipio ha ido a promocionarse en el marco del estand de la Agencia de Turismo de Balears AETIB, realizandoactividadespromocionales dirigidas al mercado británico.

Tanto el regidor de Turismo de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, como la gerente del Consorcio de Promoción exterior de Alcúdia y de la agrupación empresarial hotelera Carmen Zierer, han acompañado a la alcaldesa del municipio Josefina Linares, con la que ha charlado la enviada especial de Onda Cero, Patricia Segura.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La promoción de Alcúdia pasa por su oferta de turismo ornitológico y de naturaleza, además de su oferta accesible y actividades culturales y deportivas. Dentro de la agenda presentada en la feria destacan eventos turístico-deportivos como la Ironman, entre otros ejemplos, de los que hablamos en esta entrevista.