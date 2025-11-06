WTM 2025

Alcúdia apuesta por el turismo cultural, deportivo y de naturaleza en la WTM

Una delegación municipal liderada por la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha pasado por el estand de Balears en la World Travel Market de Londres

Redacción

Mallorca |

Alcúdia estápresente en la feria turística de Londres, la WorldTravelMarket. El mujnicipio ha ido a promocionarse en el marco del estand de la Agencia de Turismo de Balears AETIB, realizandoactividadespromocionales dirigidas al mercado británico.

Tanto el regidor de Turismo de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, como la gerente del Consorcio de Promoción exterior de Alcúdia y de la agrupación empresarial hotelera Carmen Zierer, han acompañado a la alcaldesa del municipio Josefina Linares, con la que ha charlado la enviada especial de Onda Cero, Patricia Segura.

Client Challenge

La promoción de Alcúdia pasa por su oferta de turismo ornitológico y de naturaleza, además de su oferta accesible y actividades culturales y deportivas. Dentro de la agenda presentada en la feria destacan eventos turístico-deportivos como la Ironman, entre otros ejemplos, de los que hablamos en esta entrevista.

