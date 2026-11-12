Los acampados por el derecho a la vivienda vuelven a ocupar la Plaza de España de Palma: "Se han sumado nuevas personas"

LEER MÁS Miles de personas salen a las calles de Palma en la manifestación de la huelga general por la vivienda

La protesta por el derecho a la vivienda vuelve a ocupar la Plaza de España de Palma. Los acampados han retomado este miércoles la movilización una semana después de que la Policía Local desalojara el campamento y tras la huelga general por la vivienda y la multitudinaria manifestación en Palma, con la intención de mantener viva una reivindicación que, aseguran, "sigue sin respuesta".

"La reivindicación sigue siendo la misma, no ha cambiado ni un milímetro", explica Manuel Galera, uno de los portavoces de la plataforma 'Acampar per habitar'. El colectivo reclama una vivienda "digna y gratuita" para todos y pide que se ponga fin al negocio de la vivienda. En este sentido, considera que las medidas planteadas hasta ahora son insuficientes.

Los activistas destacan que la jornada de huelga transcurrió sin incidentes y ponen en valor el creciente apoyo ciudadano. De hecho, aseguran que "se han sumado nuevas personas" a la acampada. También mantienen sus críticas al Ayuntamiento de Palma y a la Policía Local por el desalojo de la semana pasada, al considerar que "se vulneró" su derecho de reunión y protesta pacífica.

SIN FECHA PARA ABANDONAR LA PLAZA

Por el momento, no hay fecha para abandonar la plaza de España, aunque los acampados no descartan que la Policía Local pueda proceder de nuevo a su desalojo. Las próximas decisiones se tomarán en asamblea, "siguiendo el funcionamiento horizontal del colectivo". Los activistas aseguran que continuarán con la protesta y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que no baje la presión en la reivindicación del derecho a la vivienda.