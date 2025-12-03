ABINI: “El plan de vivienda es positivo, pero Baleares necesita 30.000 casas”

El presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) Daniel Arenas considera que la iniciativa es una buena noticia, especialmente porque se centra en vivienda asequible, pero insiste en que la demanda supera con creces la oferta actual. "Todo lo que sea construir vivienda nueva y asequible es positivo. Pero aunque 1.200 viviendas son una gran cantidad, el porcentaje del total que se necesita sigue siendo pequeño."

Según ABINI, Baleares arrastra un déficit de 30.000 viviendas, lo que ha generado una fuerte presión sobre los precios y el acceso a la vivienda. Arenas reclama que el plan no se quede en una declaración de intenciones, sino que se traduzca en proyectos concretos y entregas reales.

Colaboración público-privada y agilidad administrativa

El presidente de ABINI subraya que el Govern no dispone de recursos suficientes para cubrir toda la demanda y que será imprescindible la colaboración con el sector privado.

"El sector privado tiene el know-how y las herramientas, pero hace falta que se agilicen las licencias para desarrollar suelo urbanizable y poner vivienda asequible en el mercado." Además, pide eliminar trabas burocráticas y desarrollar suelos urbanizables para impulsar proyectos que combinen vivienda libre y vivienda con precio limitado para residentes.

Sostenibilidad y costes adicionales

ABINI también destaca la importancia de que las nuevas viviendas cumplan criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, en línea con las directivas europeas. Arenas alerta sobre el impacto de impuestos y costes adicionales en Baleares, que encarecen la construcción frente a la península.

"Un saco de cemento aquí cuesta el doble que en Madrid por el impuesto de medioambiente. Esto encarece mucho el precio final de la vivienda."

Contra el tope al alquiler

En la entrevista, Arenas se muestra contrario a limitar los precios del alquiler, una medida que, según él, provoca el efecto contrario y reduce la oferta.

"En Cataluña se ha visto claramente: la gente que tiene una propiedad decide no alquilarla o la pone en alquiler vacacional."